Более полумиллиона иностранцев за год оформили электронные визы в Россию

МИД РФ: за год более 540 тыс. человек оформили электронные визы в Россию

Более 540 тыс. гостей из-за за рубежа за год оформили визы для посещения нашей страны в электронном формате, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Наиболее популярен новый сервис у граждан Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.

По информации консульского департамента МИД РФ безбумажный документооборот в этой сфере доступен гражданам из 55 стран. Виртуальное разрешение для въезда в наше государство доступно для гостей, путешествующих с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми поездками, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Цифровой документ может быть только однократным. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней на территории РФ разрешается не более 16 суток.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 International)