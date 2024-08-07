Более полумиллиона иностранцев за год оформили электронные визы в Россию

Более 540 тыс. гостей из-за за рубежа за год оформили визы для посещения нашей страны в электронном формате, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Наиболее популярен новый сервис у граждан Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.
По информации консульского департамента МИД РФ безбумажный документооборот в этой сфере доступен гражданам из 55 стран. Виртуальное разрешение для въезда в наше государство доступно для гостей, путешествующих с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми поездками, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Цифровой документ может быть только однократным. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней на территории РФ разрешается не более 16 суток.
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