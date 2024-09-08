Иноагент Моргенштерн стал фигурантом уголовного дела

Уголовное преследование Алишера Моргенштерна (признанного в России иностранным агентом) организовано из-за неисполнения рэпером обязанностей иноагента. Правонарушитель продолжительное время не производил маркировку публикаций в своем Telegram-канале и в видео на YouTube-канале, согласно действующему законодательству, пишет РИА Новости.
Музыканту вменяют ч.2 ст. 330.1 УК. Минимальное наказание по этой статье — штраф до трёхсот тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до двух лет. Релоканту Моргенштерну присвоили статус иностранного агента весной позапрошлого года.
Как пояснили в министерстве юстиции РФ, причиной послужила политическая деятельность музыканта, деньги на которую исполнителю платили в компании Yoola Labs Ltd.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Денис Гордийко (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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