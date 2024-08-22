Создана одежда, которая спасёт вас от палящего Солнца

Учёные из Университета Массачусетса в Амхерсте разработали инновационное покрытие для тканей, которое помогает сохранять прохладу в жаркую погоду, сообщает New Atlas.
Используя технику химического осаждения из газовой фазы, они нанесли на различные ткани слой полимера, который затем был покрыт кристаллами карбоната кальция, более известного как мел. Полученные ткани продемонстрировали заметный охлаждающий эффект — до 15 ºF (8 ºC) ниже температуры, чем у необработанных материалов. Это достижение стало возможным благодаря способности карбоната кальция отражать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, которые обычно нагревают тело человека.
Важно отметить, что новый метод может применяться на любой коммерчески доступной ткани и сохраняет свои свойства даже после многократных стирок.
Мел — карбонат кальция (СаСО3), разновидность известняка, осадочная горная порода органического (зоогенного) происхождения, состоящая из скрытокристаллического кальцита.
Фото: commons.wikimedia.org/Alina Zienowicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Хуситы продают оружие через соцсеть Маска
Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.
В Сумах произошли взрывы
В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".
Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат
Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей
Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).