Создана одежда, которая спасёт вас от палящего Солнца

Учёные из Университета Массачусетса в Амхерсте разработали инновационное покрытие для тканей, которое помогает сохранять прохладу в жаркую погоду, сообщает New Atlas.

Используя технику химического осаждения из газовой фазы, они нанесли на различные ткани слой полимера, который затем был покрыт кристаллами карбоната кальция, более известного как мел. Полученные ткани продемонстрировали заметный охлаждающий эффект — до 15 ºF (8 ºC) ниже температуры, чем у необработанных материалов. Это достижение стало возможным благодаря способности карбоната кальция отражать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, которые обычно нагревают тело человека.

Важно отметить, что новый метод может применяться на любой коммерчески доступной ткани и сохраняет свои свойства даже после многократных стирок.

Мел — карбонат кальция (СаСО 3 ), разновидность известняка, осадочная горная порода органического (зоогенного) происхождения, состоящая из скрытокристаллического кальцита.

Фото: commons.wikimedia.org/Alina Zienowicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)