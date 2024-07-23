Infinix разработала новую технологию NFC под названием 720° SphereTech, которая делает бесконтактную оплату более удобной. Эта технология позволяет считывать сигналы с любой стороны смартфона, значительно увеличивая диапазон действия сигнала и область чтения карты.
Основные достижения включают улучшение совместимости сигналов, выбор материалов и планировку пространства распознавания. 720° SphereTech также укрепляет безопасность за счёт шифрования и многоуровневых процессов аутентификации.
Infinix планирует внедрять эту технологию в свои будущие смартфоны, сообщает 4pda.
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