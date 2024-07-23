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Infinix представила новую более удобную технологию NFC 720° SphereTech
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Infinix представила новую более удобную технологию NFC 720° SphereTech

Infinix разработала новую технологию NFC под названием 720° SphereTech, которая делает бесконтактную оплату более удобной. Эта технология позволяет считывать сигналы с любой стороны смартфона, значительно увеличивая диапазон действия сигнала и область чтения карты.

Основные достижения включают улучшение совместимости сигналов, выбор материалов и планировку пространства распознавания. 720° SphereTech также укрепляет безопасность за счёт шифрования и многоуровневых процессов аутентификации.

Infinix планирует внедрять эту технологию в свои будущие смартфоны, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Mybloodtypeiscoffee (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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