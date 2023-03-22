После непредвиденного падения аттракциона на выставке-ярмарке в индийском штате Раджастхан пострадали 15 человек, среди них были в основном дети. Такой информацией поделился телеканал IndiaToday.
Инцидент произошел на "башне падения", или Drop tower, по причине обрыва кабеля. Когда люди находились на самой высокой точке, у аттракциона отказало управление, и люди упали вниз. Пострадавшие доставлены в больницы с различными переломами.
В настоящее время разыскиваются организаторы развлекательной ярмарки, которые скрылись после инцидента.
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