Индийский премьер-министр Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщает телеканал Wion со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации телеканала, Моди планирует поездку в Киев в третью неделю августа, предположительно 23 августа. Несколько источников в дипломатических кругах Дели подтвердили, что визит все еще находится в стадии подготовки.

Ранее в этом году Владимир Зеленский связался с премьер-министром Моди по телефону и пригласил его посетить Украину. В текущем месяце также прошли важные контакты между представителями двух стран. Министры иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и Дмитрий Кулеба, а также советники по национальной безопасности Аджит Довал и Андрей Ермак провели телефонные переговоры. После этих обсуждений министр иностранных дел Индии Джайшанкар в социальных сетях отметил, что разговоры касались "дальнейшего укрепления двусторонних отношений".

В июне этого года Моди и Зеленский уже встречались на полях саммита G7 в Италии. На этой встрече обсуждалась текущая ситуация в Украине, и премьер-министр Индии подтвердил, что страна будет продолжать прилагать все усилия для содействия мирному урегулированию конфликта.

Фото: commons.wikimedia.orgМэтью Т. Рейдер( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)