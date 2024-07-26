Индийский премьер-министр Нарендра Моди посетит Украину в конце августа, сообщает телеканал Wion со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации телеканала, Моди планирует поездку в Киев в третью неделю августа, предположительно 23 августа. Несколько источников в дипломатических кругах Дели подтвердили, что визит все еще находится в стадии подготовки.
Ранее в этом году Владимир Зеленский связался с премьер-министром Моди по телефону и пригласил его посетить Украину. В текущем месяце также прошли важные контакты между представителями двух стран. Министры иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и Дмитрий Кулеба, а также советники по национальной безопасности Аджит Довал и Андрей Ермак провели телефонные переговоры. После этих обсуждений министр иностранных дел Индии Джайшанкар в социальных сетях отметил, что разговоры касались "дальнейшего укрепления двусторонних отношений".
В июне этого года Моди и Зеленский уже встречались на полях саммита G7 в Италии. На этой встрече обсуждалась текущая ситуация в Украине, и премьер-министр Индии подтвердил, что страна будет продолжать прилагать все усилия для содействия мирному урегулированию конфликта.
Фото: commons.wikimedia.orgМэтью Т. Рейдер( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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