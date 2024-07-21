Индия эвакуировала 4,5 тысячи студентов из Бангладеш из-за продолжающихся беспорядков, вызванных протестами против системы квотирования на государственные должности. Беспорядки начались после того, как Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот, сохраняя лишь небольшую долю для членов семей борцов за независимость и этнических меньшинств.
Протестующие, в основном студенты, требуют полной отмены квот и улучшения условий трудоустройства.
В результате протестов, премьер-министр Шейх Хасина столкнулась с требованиями об отставке, а в стране введены комендантский час и войска для поддержания порядка, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских и полицейских, сообщает ТАСС.
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