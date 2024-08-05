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Индекс Мосбиржи на старте обновил годовой минимум
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Российский рынок акций падает вслед за восточными рынками

Индекс Мосбиржи на старте обновил годовой минимум

Первый понедельник последнего летнего месяца отечественный фондовый рынок встречает в красной зоне. Акции почти всех российских эмитентов снижаются на фоне новостей о рекордных падениях ключевых азиатских фондовых площадок. Впрочем, на Мосбирже снижение индексов пока не превышает два процента.

На наш сегмент влияет ещё и тревога игроков по поводу возможного повышения ставки рефинансирования Центробанка. Эти ожидания в конце минувшей недели скорректировали рынок уже боле чем на три процента в моменте.

Сегодня падение фиксируется на уровне 2845,47 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:02 по Москве. В предыдущий раз на таких уровнях российский рынок торговался более года назад — 10 июля 2023 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/US Energy Markets (Creative Commons CC0)

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