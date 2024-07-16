Российский рынок акций ушёл в падение на фоне опасений повышения ключевой ставки Банком России в конце июля, констатируют аналитики. Индикатор деловой активности составляет в моменте 2896, в предыдущий раз такая позиция, менее 2900 пунктов была зафиксирована почти год назад — 21 июля 2023 года.
Трейдеры объясняют всё поданием привлекательности акций отечественных эмитентов и напротив, ростом популярности облигаций. из-за этого показатели деловой активности сдвигаются в сегмент внебиржевой торговли. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение индекса Мосбиржи до конца текущего месяца.
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