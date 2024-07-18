Товарооборот между Россией и Японией стремительно сокращается. Поставки товарной продукции нашими предпринимателями в страну Восходящего солнца сократились в первые шесть месяцев текущего года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Соответственно, экспорт в РФ снизился на 36,6%, свидетельствуют данные министерства финансов восточной монархии.
В денежном выражении, согласно оперативной аналитики, экспорт в Россию составил за отчётный период 152,04 миллиарда иен (977,23 миллиона долларов). Импорт из РФ в указанный промежуток времени составил 450,56 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов).
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