Илья Авербух трогательно поздравил сына Льва с днём рождения: "Не верю, что тебе уже 3 года"

Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.
Илья Авербух разместил в "Инстаграме"* видео с наследником, которому 14 августа исполнилось 3 года.
"Не верю, что тебе уже 3 года! Но очень верю в тебя, сын, и твой талант! Пробуй, находи, узнавай! А счастливое "Победили, ура!" пусть как можно чаще звучит в твоей жизни!" — написал звезда фигурного катания под кадрами с сыном.
Илья Авербух рассказывал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена. Фигурист объяснил, что пока записал наследника на гимнастику, а в будущем собирается поставить его на лёд.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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