Илья Авербух трогательно поздравил сына Льва с днём рождения: "Не верю, что тебе уже 3 года"

Илья Авербух обратился к сыну Льву в день рождения мальчика: "Очень верю в тебя"

Фигурист Илья Авербух написал поздравительный пост в честь дня рождения сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.

Илья Авербух разместил в "Инстаграме"* видео с наследником, которому 14 августа исполнилось 3 года.

"Не верю, что тебе уже 3 года! Но очень верю в тебя, сын, и твой талант! Пробуй, находи, узнавай! А счастливое "Победили, ура!" пусть как можно чаще звучит в твоей жизни!" — написал звезда фигурного катания под кадрами с сыном.

Илья Авербух рассказывал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена. Фигурист объяснил, что пока записал наследника на гимнастику, а в будущем собирается поставить его на лёд.

Фото: соцсети

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