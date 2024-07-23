В последнее время в американском обществе нарастает беспокойство по поводу длительного отсутствия президента Джо Байдена на публике. К этой дискуссии присоединился и известный бизнесмен Илон Маск, выразивший свое недоумение относительно местонахождения главы государства в социальной сети Х.

Маск отреагировал на комментарий пользователя, иронично охарактеризовавшего ситуацию как "эпическое исчезновение" президента. Предприниматель поинтересовался, где же на самом деле находится Байден, подчеркнув серьезность своего вопроса.

Отсутствие Байдена связано с его изоляцией после положительного теста на COVID-19, о чем было объявлено на прошлой неделе. С тех пор президент не появлялся на публичных мероприятиях, что вызвало волну спекуляций и вопросов.

Ситуация усугубилась после неожиданного заявления Байдена об отказе от участия в предстоящих выборах, опубликованного в воскресенье. Это решение противоречит его предыдущим высказываниям о намерении баллотироваться на второй срок.

Отсутствие публичных выступлений президента вызывает растущее беспокойство как среди политиков, так и среди обычных граждан. Некоторые представители Республиканской партии, в частности конгрессвумен Лорен Боберт, потребовали от Байдена предоставить доказательства своего здоровья и дееспособности.

В своем последнем обращении Байден не только отказался от участия в предвыборной гонке, но и выразил поддержку кандидатуре действующего вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила о своем намерении бороться за номинацию от Демократической партии.

Фото: commons. wikimedia.orgСтив Джурветсон / Steve Jurvetson(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)