В социальных сетях разгорелась дискуссия о причинах отказа президента США Джо Байдена от участия в предстоящих выборах. Американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что это решение не было добровольным, а являлось результатом политического переворота. Он указал на ключевую роль бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в этом процессе.

Илон Маск, известный предприниматель, выразил согласие с позицией Сакса, используя эмодзи в социальной сети.

Стоит отметить, что ранее телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники, также сообщал о значительном влиянии Пелоси на решение Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.

21 июля Байден официально объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис как потенциальному кандидату от Демократической партии. Харрис, в свою очередь, заявила о наличии достаточной поддержки среди однопартийцев для получения номинации.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Многие представители Республиканской партии высказали мнение, что если Байден не может баллотироваться на второй срок, то он должен покинуть свой пост.

Сам президент пока не предоставил объяснений своему решению. Ранее он отвергал все претензии, связанные с его возрастом и состоянием здоровья, утверждая, что только "высшая сила" могла бы заставить его отказаться от участия в выборах.

Эта ситуация разворачивается на фоне событий 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, пытаясь помешать утверждению результатов выборов 2020 года. Эти события привели к трагическим последствиям и обострили политическое противостояние в стране.

Фото: commons. wikimedia.orgСтив Джурветсон из Лос-Альтос, США (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)