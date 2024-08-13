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Подписчики Игоря Крутого считают, что сейчас не время проводить
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Подписчики пристыдили Игоря Крутого за проведение "Новой волны": пир во время чумы

Подписчики Игоря Крутого считают, что сейчас не время проводить "Новую волну"

Композитор Игорь Крутой сообщил о проведении конкурса "Новая волна" и наткнулся на волну хейта.

Игорь Крутой опубликовал в "Инстаграме"* информацию о проведении музыкального конкурса "Новая волна". Мероприятие стартует на следующей неделе в Олимпийской парке в Сириусе в городе Сочи.

Он выразил надеду на то, что предстоящая "Новая волна" запомнится и полюбится, как участникам, так и зрителям.

Не все подписчики Крутого оценили идею проводить музыкальный праздник на фоне трагедии в Курской области.

"Да уж. Гибнут люди на терроитории России, а кому песни и праздник. Нет слов";

"Какая "Новая волна"? Вы о чём? Курская, Белгородская, Брянская области. Вам перед людьми этих областей не стыдно? или у нас страна отдельно от тех областей, где горе";

"А вы считаете, что сейчас это уместно?"

"Пир во время чумы", — писали фолловеры под постом композитора.

Другие интернет-пользователи отметили, что сейчас стране очень нужны хорошие песни.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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