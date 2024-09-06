Ида Галич встала на защиту ребёнка квадробера, которого пристыдила певица Мия Бойка

Ида Галич заступилась за ребёнка квадробера после нападок певицы Мия Бойки

Блогер Ида Галич объяснила, что думает по поводу певицы Миа Бойки, которая со сцены отчитала ребёнка, представителя субкультуры квадроберов.

Ида Галич не прошла мимо скандала, связанного с выступлением певицы Мия Бойки. Звезда вызвала на сцену девочку в костюме животного и пристыдила ребёнка за его увлечение квадробингом (подразумевает перевоплощение в различных зверей с помощью масок и хвостов с элементами аэробики).

Ида Галич считает, что молодой певице, у которой нет своих детей, трудно понять чувства матери, чьего ребёнка артистка "отчитала при толпе".

Блогер-миллионник отметила, что все дети были в прошлом квадроберами.

"Мы все в яслях были зайчиками, лисами и волками. Не позорными!", — выразила своё мнение Галич в "Инстаграме"*.

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