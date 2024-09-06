Ида Галич встала на защиту ребёнка квадробера, которого пристыдила певица Мия Бойка

Блогер Ида Галич объяснила, что думает по поводу певицы Миа Бойки, которая со сцены отчитала ребёнка, представителя субкультуры квадроберов.
Ида Галич не прошла мимо скандала, связанного с выступлением певицы Мия Бойки. Звезда вызвала на сцену девочку в костюме животного и пристыдила ребёнка за его увлечение квадробингом (подразумевает перевоплощение в различных зверей с помощью масок и хвостов с элементами аэробики).
Ида Галич считает, что молодой певице, у которой нет своих детей, трудно понять чувства матери, чьего ребёнка артистка "отчитала при толпе".
Блогер-миллионник отметила, что все дети были в прошлом квадроберами.
"Мы все в яслях были зайчиками, лисами и волками. Не позорными!", — выразила своё мнение Галич в "Инстаграме"*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Разведка США: иностранные силы не вмешиваются в выборы президента
Американская разведка заявила, что внешние силы не вмешиваются в выборы президента США, однако стремятся "повлиять" на их исход и ослабить Штаты. Об этом сообщил представитель сообщества на брифинге.
Минюст США: Кириенко участвует в патриотическом воспитании молодёжи России
Минюст США признал усилия первого замруководителя АП России Сергея Кириенко в вопросах патриотического воспитания молодёжи России. Доклад ссылается на расследование ФБР. В документе сказано, что ранее Кириенко рассматривался как сторонник идей Запада, однако в последние годы его риторика склонилась в сторону национальных ценностей, с акцентом на воспитание нового поколения в интересах РФ.
Охлобыстин высказался о введении смертной казни в РФ: может стать оружием дьявола
Актёр Иван Охлобыстин оценил положительные и отрицательные стороны введения в России смертной казни.
Дмитрий Песков заявил о росте престижности науки среди молодых специалистов
Научная сфера в России набирает всё большую популярность и становится ученым в нашей стране становится не только престижно, но и финансово выгодно, заявил Дмитрий Песков в ходе заседания оргкомитета премии "За верность науке"