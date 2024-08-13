Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 89,9475
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.08.2024 : 96,6852
Ида Галич собрала 7 млн рублей для пострадавших жителей Курской области
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Ида Галич отчиталась о собранной сумме для пострадавших в Курской области

Ида Галич собрала 7 млн рублей для пострадавших жителей Курской области

Известная блогер и телеведущая Ида Галич объявила в социальных сетях о сборе средств для пострадавших жителей Курской области. За сутки ее подписчики собрали впечатляющую сумму в 7 миллионов рублей.

Галич выразила благодарность всем, кто откликнулся на ее призыв о помощи, отметив, что очень много людей поддержало инициативу. Она подчеркнула, что такие акции показывают, насколько важно быть едиными и поддерживать друг друга в трудные времена.

Сбор средств был организован на следующий день после того, как появились сообщения о вторжении ВСУ на территорию Курской области.

Фото: Telegram/Ида Галич

Мир

Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании

Иран планирует взвешенный ответ на убийство Исмаила Хании

Советник президента Ирана Масуд Пезешкиан Али Асгар Шафииян в интервью газете Washington Post заявил, что ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на его территории будет тщательно продуманным и взвешенным.

Читать полностью
Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов

Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов "ПСБ"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.

Читать полностью

Общество

Диетолог Соломатина: курящим людям важно употреблять отвар шиповника

Диетолог Соломатина: курящим людям важно употреблять отвар шиповника

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала курящим людям отвар шиповника как источник антиоксидантов и витамина С, который уничтожается в организме под воздействием табачного дыма.

Читать полностью
Выставка всероссийского конкурса

Выставка всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024" стартовала в Москве 12 августа

В Москве, в Новой Третьяковке, открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса "Россия. Горизонты - 2024".

Читать полностью

Новости