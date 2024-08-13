Ида Галич отчиталась о собранной сумме для пострадавших в Курской области

Известная блогер и телеведущая Ида Галич объявила в социальных сетях о сборе средств для пострадавших жителей Курской области. За сутки ее подписчики собрали впечатляющую сумму в 7 миллионов рублей.

Галич выразила благодарность всем, кто откликнулся на ее призыв о помощи, отметив, что очень много людей поддержало инициативу. Она подчеркнула, что такие акции показывают, насколько важно быть едиными и поддерживать друг друга в трудные времена.

Сбор средств был организован на следующий день после того, как появились сообщения о вторжении ВСУ на территорию Курской области.

Фото: Telegram/Ида Галич