Согласно исследованию, проведенному специалистами HR-холдинга Ventra для РИА Новости, в первой половине 2024 года наблюдается снижение средней заработной платы IT-специалистов в России на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средний показатель составил около 150 тысяч рублей.
Эксперты объясняют это явление несколькими факторами. Прежде всего, уход крупных иностранных компаний из России привел к потере рабочих мест многими сотрудниками, что вынудило их искать новые позиции и пересматривать свои ожидания от работодателей. Кроме того, некоторые компании снизили уровень зарплат для новичков, только начинающих свой путь в отрасли.
Аналитики отмечают, что стремительный рост зарплат IT-специалистов за последние годы заставил многие компании пересмотреть свой подход к найму. Все чаще работодатели обращают внимание на начинающих специалистов, чьи зарплатные ожидания не превышают 100 тысяч рублей, что обусловлено их небольшим опытом работы.
В исследовании также приводится информация о распределении зарплат по различным сферам деятельности. Наиболее высокие зарплаты предлагаются в банковском секторе, где средний показатель достигает 265 тысяч рублей. За ним следуют ритейл с 240 тысячами рублей и IT-сфера с 200 тысячами рублей.
В то же время самые низкие зарплаты зафиксированы в игровой индустрии (геймдев) - 149 тысяч рублей, медицинской сфере - 137 тысяч рублей, и производственном секторе - 105 тысяч рублей.
Фото: commons.wikimedia.orgСантери Вийнамяки(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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