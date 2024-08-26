Забудьте про Creta: Hyundai Mufasa предлагает больше за ту же цену

В России недавно снизили цены на кроссовер Hyundai Mufasa, импортируемый из Китая. Эта модель, которая крупнее Hyundai Creta, теперь стоит около 2,8 миллиона рублей. Для сравнения, цена на «младшую» модель, Creta, составляет 2,57 миллиона рублей. Mufasa предлагает более богатую комплектацию по сравнению с Creta, устраняя некоторые недостатки, присущие последней, как отметил менеджер автосалона в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Mufasa - это среднеразмерный кроссовер с колесной базой в 2680 мм, что обеспечивает достаточно места для комфортного размещения пассажиров как на передних, так и на задних сиденьях. Модель оснащена энергоемкой подвеской, которая эффективно справляется с неровностями российских дорог. Под капотом Mufasa находится 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 160 л.с., который сочетает в себе высокую надежность и хорошую динамику разгона. Вместе с этим двигателем работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Таким образом, Mufasa предлагает российским водителям всё, что они ценят в подобных автомобилях. Кроссовер отличается простым и предсказуемым управлением: он точно следует направлениям, задаваемым водителем. В сравнении с Creta, Mufasa более удобен как в городских условиях, так и на трассе.

Кроме того, модель оснащена современными и качественными опциями, включая кожаные сиденья, адаптивный круиз-контроль, панорамное остекление и другие функции. По уровню оснащения Mufasa сопоставим с китайскими аналогами, при этом его стоимость примерно на уровне конкурентов. Высокая унификация с другими моделями Hyundai также облегчает и удешевляет обслуживание Mufasa в России.