Tesla Cybertruck становится автономным танком для выживания в любых условиях

Компания Archimedes Defense совместно с Unplugged Performance представили новую линейку модификаций для Tesla Cybertruck, превращая его в "апокалиптический" транспорт с возможностью полной автономии, сообщает New Atlas.
Ключевым элементом серии Sting является гибридный генератор AMP Drive G125, способный полностью зарядить батарею Cybertruck, используя топливо для реактивных двигателей или дизельное топливо. Этот генератор, расположенный в переднем багажнике, может значительно увеличить запас хода машины до 680 миль (около 1094 км).
Линейка включает в себя несколько уровней модификаций: от базовой версии Sting Baja с усиленными бамперами и дополнительным освещением до модели Sting APC, оснащённой бронированными панелями, защищающими от огня тяжелых пулеметов и взрывных устройств.
Разработчики планируют начать поставки бронемоделей уже в 2025 году, хотя стоимость модификаций пока не раскрыта. Тем не менее, ожидается, что она будет достаточно высокой, учитывая сложность и уровень защиты, предоставляемый этими автомобилями.
Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк (индустриальная эстетика), который выпускает компания Tesla.
Фото: Archimedes/Unplugged Performance
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