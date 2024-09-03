Хуситы ударили по панамскому танкеру Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы напали на танкер Blue Lagoon I в Красном море с использованием БПЛА и ракет

Йеменские хуситы из объединения "Ансар Аллах" ударили по судну Blue Lagoon I в Красном море, двигавшемуся под панамским флагом, сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа.

По информации военного нападение на танкер организовано с применением ракет и дронов-камикадзе из-за нарушения запрета на вход в порты оккупированной Палестины.

После активизации боестолкновений палестинской организации ХАМАС с Израилем хуситы регулярно атакуют корабли разных государств в Аденском заливе и в Красном море. Представители движения заявляют, что их цели так или иначе связаны с еврейским государством.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Боб Адамс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)