Хуситы ударили по панамскому танкеру Blue Lagoon I в Красном море

Йеменские хуситы из объединения "Ансар Аллах" ударили по судну Blue Lagoon I в Красном море, двигавшемуся под панамским флагом, сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа.
По информации военного нападение на танкер организовано с применением ракет и дронов-камикадзе из-за нарушения запрета на вход в порты оккупированной Палестины.
После активизации боестолкновений палестинской организации ХАМАС с Израилем хуситы регулярно атакуют корабли разных государств в Аденском заливе и в Красном море. Представители движения заявляют, что их цели так или иначе связаны с еврейским государством.
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