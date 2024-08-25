Учёные на пороге решения одной из самых больших загадок Вселенной

Недавние измерения, проведенные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), предоставили новые данные о скорости расширения Вселенной, которые могут оказаться ключевыми в разрешении давнего спора в астрономии, известного как "напряжение Хаббла", сообщает Science Alert (SA).
Это несоответствие в измерениях ускорения расширения Вселенной, которое беспокоит ученых почти столетие, могло бы требовать пересмотра всего, что мы знаем о космологии. Однако новые данные указывают на то, что стандартная космологическая модель, объясняющая эволюцию Вселенной, может оставаться неизменной.
Команда астрономов под руководством Венди Фридман из Чикагского университета использовала три различных типа звезд для получения независимых измерений постоянной Хаббла. Эти звезды включают в себя звезды на вершине красного гиганта (TRGB), цефеиды и углеродные звезды, которые, по мнению исследователей, могут стать новым типом стандартных свечей из-за их стабильной яркости. Полученные результаты дают значение постоянной Хаббла в пределах от 67,96 до 72,05 километров в секунду на мегапарсек.
Хотя эти измерения совпадают с ранее известными значениями в пределах погрешности, окончательное разрешение вопроса потребует дальнейших исследований и дополнительных данных. Несмотря на это, полученные результаты могут указывать на то, что различия в наблюдениях можно объяснить без необходимости введения новых фундаментальных теорий. Однако возможность обнаружения новых аспектов физики в процессе поиска ответов остается открытой.
Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом (сегментированное зеркало общим диаметром 6,5 метра, однако крупнейшее монолитное зеркало остаётся у телескопа Гершель — 3,5 метра) из когда-либо запущенных человечеством.
Фото: commons.wikimedia.org/田中 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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