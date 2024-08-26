Эта ошибка совершает большинство кошководов — узнайте, как её избежать

Многие владельцы кошек часто сталкиваются с тем, что их питомцы проявляют агрессивное поведение, выражающееся в укусах и царапинах. В результате на теле хозяина могут появляться мелкие раны, оставленные острыми когтями и зубами пушистого друга.
Почему кошка проявляет агрессию?
Причины такого поведения могут быть различными. Стресс, страх или агрессия — это лишь некоторые из возможных факторов. Также не стоит исключать и недостатки в воспитании животного. В некоторых случаях агрессия может быть вызвана болью, которую испытывает кот, либо чрезмерной активностью в игре.
Как помочь кошке прекратить кусаться и царапаться?
Первое, что должен сделать хозяин, — это обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможность болезненных ощущений у питомца. Если же здоровье кошки в порядке, можно попробовать использовать погремушку, которая издаёт резкие и громкие звуки. Эти звуки могут испугать кошку и заставить её остановиться в момент, когда она собирается напасть. Важно применять этот метод именно в момент агрессии, иначе он может не сработать.
Фото: commons.wikimedia.org/David J. Stang (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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