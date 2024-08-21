Это лучший рецепт начинки для блинов, который вы когда-либо пробовали

Многие предпочитают блинчики с разнообразными начинками, так как это дает возможность экспериментировать с разными вкусами и сочетаниями продуктов.
Кто-то отдает предпочтение сладким вариантам, а другие любят более сытные начинки.
Как приготовить мясную начинку для блинов с рисом
Ингредиенты:
- 500 г любого мясного фарша;
- 1 средняя луковица;
- около 75 г риса (чуть менее половины стакана);
- соль и специи по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отварите рис: промойте крупу, залейте её стаканом воды и добавьте немного соли. Рис обычно готов через 20 минут. После этого дайте ему остыть.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде. Через несколько минут добавьте мясной фарш: посолите и добавьте специи по вкусу. Постоянно помешивайте и доведите до готовности.
- Добавьте рис к фаршу, перемешайте и выключите огонь. Начинка для блинов готова, она получится вкусной и сытной.
Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
Президент Америки Байден и премьер Нетаньяху обсудили сделку по Газе
Президент Штатов Джо Байден провёл телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в Белом доме. Основной темой переговоров стала сделка по прекращению огня в анклаве Газы, где Израиль уже почти год ведёт военную операцию.
Габриэль Атталь и Жордан Барделла – лидеры в рейтинге предпочтительных кандидатов на должность премьера
Согласно результатам опроса, проведенного Harris Interactive, выполненного для журнала Challenges, 42% французов хотели бы, чтобы следующим премьер-министром Франции стал представитель партии "Национальное объединение", ранее возглавляемое Марин Ле Пен
Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова
Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра
Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду