Узнайте, чем подкормить перец во время плодоношения для максимального результата

Чем подкормить перец во время плодоношения

Сейчас многие дачники активно размышляют о том, как получить богатый урожай сладкого перца. Одним из ключевых шагов на пути к этому является своевременная подкормка растений. Если обеспечить перец всеми необходимыми веществами в процессе плодоношения, то результат не заставит себя ждать.

Какие удобрения стоит использовать для достижения лучших результатов?

Сульфат калия

На данном этапе развития перца особенно важен калий, и сульфат калия является отличным выбором. Достаточно добавить одну ложку этого удобрения на ведро воды, чтобы обеспечить растение необходимыми элементами.

Калийная соль

Это еще один надежный источник калия, который ничем не уступает сульфату калия. Для приготовления раствора достаточно растворить две маленькие ложки калийной соли в ведре воды.

Оба этих удобрения являются экономичными: для одного куста потребуется всего один стакан приготовленного раствора.

Суперфосфат

Не стоит забывать и о фосфоре, который также необходим для успешного плодоношения. Лучшим его источником станет суперфосфат. Десяти граммов удобрения на ведро воды будет вполне достаточно.

Фото: commons. wikimedia.org/Leon Brooks (public domain).