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Чем подкормить малину в конце августа
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Ваши кусты малины отблагодарят вас ведрами урожая, если сделать это в конце августа

Чем подкормить малину в конце августа

Для того чтобы в следующем году собирать щедрые урожаи малины, необходимо уделить особое внимание уходу за кустарниками в конце сезона. Одним из ключевых аспектов такого ухода является своевременное внесение удобрений в конце лета и осенью, что позволит малине успешно пережить зиму и восстановить силы для следующего плодоношения.

На какие питательные вещества стоит обратить внимание?

Зола
Зола — это ценное удобрение, богатое различными полезными веществами. Ее внесение не требует сложных действий: достаточно хорошо полить кусты, затем под каждый куст внести по стакану золы и слегка взрыхлить почву.

Сульфат калия
Одним из лучших удобрений для малины в конце лета является сульфат калия. Для его применения подготовьте ведро воды комнатной температуры, добавьте 30 граммов удобрения и проведите полив малинника. После этого полейте каждый куст литром полученного раствора.

Суперфосфат
Суперфосфат также необходим для малины. Внесение его простое: сначала поливаем и рыхлим землю, затем под каждый куст добавляем 25 граммов суперфосфата. Этого количества будет достаточно для обеспечения растения необходимыми питательными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org/Ivar Leidus (CC BY-SA 4.0).

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