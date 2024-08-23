Чем подкормить тыкву в конце августа, чтобы собрать рекордный урожай

Наступает подходящий момент для того, чтобы сосредоточить больше усилий на выращивании тыквы. При правильном уходе плоды станут сладкими, сочными, вкусными и крупными. К тому же, грамотно подобранные подкормки могут значительно увеличить срок хранения тыквы.
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Одуванчики и крапива
В то время как для других культур этот метод в конце лета может быть неподходящим, для тыквы он идеален. Следует собрать половину ведра крапивы и одуванчиков, порубить их, а затем добавить ведро воды. Смесь должна настаиваться около двух недель.
После этого раствор фильтруется, и на один литр концентрата добавляется 10 литров воды. Для усиления эффекта можно добавить стакан просеянной золы.
Минеральные удобрения
Чтобы добиться наилучших результатов, тыкве необходимы минеральные удобрения. Рекомендуется использовать проверенные варианты, такие как суперфосфат и сульфат калия.
Удобрения применяются отдельно, но схема их использования одинакова: на 10 литров воды берётся одна большая ложка удобрения.
Фото: commons. wikimedia.org/Ginny (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license ).
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