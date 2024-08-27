Не повторяйте эту ошибку: как правильно выбрать корм для собаки

Новичкам в мире собаководства часто бывает сложно сориентироваться в выборе подходящего корма для своего питомца. Обилие доступных вариантов, советы продавцов и знакомых зачастую лишь запутывают.
Специалисты рекомендуют в такой ситуации полагаться на профессиональные рекомендации и учитывать индивидуальные потребности вашего питомца.
Оптимальным решением станет обращение за консультацией к ветеринару. Однако и собаковод должен иметь базовое представление о том, что важно учитывать при выборе корма.
- Первое — состав. Корм должен быть сбалансированным и содержать необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Присутствие мяса или рыбы обязательно, а вот количество искусственных добавок и консервантов должно быть минимальным.
- Второе — потребности собаки. Важно учитывать не только особенности породы, но и возраст питомца. Щенкам, взрослым и пожилым собакам требуется разный подход к питанию, и, соответственно, корм для них должен различаться.
- Третье — консультация ветеринара. Специалист может рекомендовать корм, исходя из состояния здоровья собаки, для профилактики или лечения определенных заболеваний.
- Четвертое — адаптация к новому корму. Переход на новый рацион должен быть постепенным, чтобы избежать стресса у питомца.
И наконец, не пренебрегайте отзывами других владельцев собак о кормах и продавцах.
Фото: commons. wikimedia.org/Maja Dumat (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license ).
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