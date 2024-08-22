Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 91,2881
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.08.2024 : 101,6207
Как избежать ошибки с непрожаренными котлетами
  1. Главная
  2. Еда

Эти простые советы помогут вам приготовить идеальные котлеты без сырого центра

Как избежать ошибки с непрожаренными котлетами

Одной из самых неприятных ситуаций на кухне может стать следующая: подавая к столу идеально выглядящие котлеты с аппетитной корочкой, вы обнаруживаете, что внутри они остаются сырыми.

Эта проблема может случиться у любой хозяйки.

Чтобы избежать такого кулинарного промаха, необходимо знать основные причины.

Почему котлеты остаются сырыми внутри:

  1. Вы не учли сорт мяса: котлеты из красного мяса требуют больше времени на жарку по сравнению с изделиями из птицы, поэтому важно учитывать этот фактор.

  2. Размер котлет: чем крупнее котлета, тем выше вероятность, что она не прожарится до конца. Лучше делать изделия среднего размера, чтобы избежать подгорания снаружи и сырых участков внутри.

  3. Лук: крупные куски лука также могут быть причиной непрожаренности. Нарезка ножом увеличивает время приготовления, поэтому для ускорения процесса лучше измельчать лук с помощью мясорубки или блендера.

Фото: commons. wikimedia.org/PDImage (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

Мир

Хуситы продают оружие через соцсеть Маска

Хуситы продают оружие через соцсеть Маска

Британская газета The Times сообщает, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) использует социальную сеть Х*, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием.

Читать полностью
В Сумах произошли взрывы

В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошла серия взрывов, о чем сообщает украинский телеканал "Общественное".

Читать полностью

Общество

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты фиксируют рост неравенства доходов в России на фоне увеличения зарплат

Эксперты отметили необычный рост неравенства доходов в России. Ожидается, что люди через несколько лет будут иметь завышенные ожидания зарплат после периода "зарплатного бума", однако работодатели могут не успеть адаптироваться к этим ожиданиям.

Читать полностью
Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей

Сбережения россиян в банках превысили 50 трлн рублей

Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).

Читать полностью

Новости