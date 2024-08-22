Эти простые советы помогут вам приготовить идеальные котлеты без сырого центра

Одной из самых неприятных ситуаций на кухне может стать следующая: подавая к столу идеально выглядящие котлеты с аппетитной корочкой, вы обнаруживаете, что внутри они остаются сырыми.

Эта проблема может случиться у любой хозяйки.

Чтобы избежать такого кулинарного промаха, необходимо знать основные причины.

Почему котлеты остаются сырыми внутри:

Вы не учли сорт мяса: котлеты из красного мяса требуют больше времени на жарку по сравнению с изделиями из птицы, поэтому важно учитывать этот фактор. Размер котлет: чем крупнее котлета, тем выше вероятность, что она не прожарится до конца. Лучше делать изделия среднего размера, чтобы избежать подгорания снаружи и сырых участков внутри. Лук: крупные куски лука также могут быть причиной непрожаренности. Нарезка ножом увеличивает время приготовления, поэтому для ускорения процесса лучше измельчать лук с помощью мясорубки или блендера.

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