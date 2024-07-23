Honda представила обновленную версию своего минивэна Odyssey, который находится на рынке уже семь лет. Это второй рестайлинг текущего пятого поколения модели.
Основные изменения коснулись дизайна: минивэн получил агрессивнее выглядящий передний бампер, новую радиаторную решетку и опциональные 19-дюймовые диски. Под капотом изменений нет, модель по-прежнему оснащена 3.5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л. с. с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В салоне добавлены новые функции, такие как семидюймовая цифровая панель приборов, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, больше USB-портов и увеличенный экран для пассажиров сзади. Хотя ожидалась гибридная версия, она не была представлена.
Цены на новый Odyssey начинаются с 42 тысяч долларов, что на 3.2 тысячи долларов дороже предыдущей версии. Продажи в США стартуют этой осенью.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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