Дженнифер Лопес поставила точку: развод с Аффлеком спустя два года брака

Голливудская звезда Дженнифер Лопес официально подала на развод с актером Беном Аффлеком, сообщает TMZ.
По информации издания, пара не заключила брачного договора, так как планировала провести всю жизнь вместе. Это означает, что теперь им предстоит поровну разделить все доходы, заработанные за два года их совместной жизни.
Лопес уточнила, что они с Аффлеком расстались 26 апреля 2024 года, а заявление на развод она подала 20 августа — в день, когда два года назад они заключили брак. В поданных документах отсутствует информация о брачном контракте, и инсайдеры подтверждают, что такого соглашения действительно нет. Раздел имущества может оказаться сложным, так как всё, что было заработано за время брака, является общей собственностью.
Дже́ннифер Линн А́ффлек — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Бен А́ффлек — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Фото: flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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