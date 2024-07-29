Ливанское шиитское движение "Хезболлах" сообщило о проведении ракетного обстрела израильской позиции в приграничной зоне. Согласно заявлению организации, атака была осуществлена в знак солидарности с палестинским народом в секторе Газа и в ответ на действия израильских сил в городе Шакра.

Ранее высокопоставленный представитель "Хезболлах" отверг обвинения в причастности движения к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это опровержение, израильское руководство заговорило о возможности военного конфликта с "Хезболлах" и Ливаном.

28 июля израильские вооруженные силы нанесли удары по объектам "Хезболлах" на территории Ливана. По информации портала Axios, "Хезболлах" проинформировала ООН о возможной связи инцидента в Мадждаль-Шамсе с падением израильской ракеты-перехватчика на ливанскую территорию.

Голанские высоты, до 1967 года входившие в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, были захвачены Израилем в ходе военных конфликтов 1967 и 1973 годов. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке объявил о своем суверенитете над регионом, однако это решение не было признано Советом Безопасности ООН.

Напряженность на израильско-ливанской границе усилилась после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильская армия и бойцы "Хезболлах" регулярно обмениваются ударами в приграничных районах. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов. Израильская сторона сообщает о примерно 80 тысячах жителей севера Израиля, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Министерство иностранных дел России призвало конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Москва настаивает на том, что урегулирование возможно только на основе решений Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: commons.wikimedia.orgАрмия обороны Израиля( Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)