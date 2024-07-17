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Luding: Грузия вышла на первое место по поставке в РФ тихих и крепленых вин в начале года
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Luding: Грузия вышла на первое место по поставке в РФ тихих и крепленых вин в начале года

Объёмы поставок на российский рынок тихих и крепленых вин из Грузии подскочили в первом квартале текущего года почти в полтора раза. Закавказская республика подвинула бессменного лидера в этом сегменте, ставшую недружественной России Италию, сообщает со ссылкой на аналитику Luding Group.

Объем импорта грузинских контрагентов вырос более чем на 44% относительно первого квартала 2023 года, заняв почти четверть от всего зарубежного рынка в данном сегменте, доля Италии теперь едва превышает 20%, констатируют эксперты.

Также фиксируется, что суммарный объем поставок тихих и крепленых вин из дружественных стран за этот период подскочил год к году почти на 20%, а из недружественных, напротив, снизился примерно 5,4%.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Фабио Ингроссо (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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