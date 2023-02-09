Глава управления по делам России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает Bloomberg.

На протяжение долгого времени Грин считался главным специалистом по России в аппарате Белого дома. Он был одним из организаторов встречи президентов Байдена и Путина в Женеве в 2021 году.

В общей сложности на различных постах в Белом доме Грин проработал более 30 лет. На данный момент неизвестно, кто займет его место в американской администрации.