Глава управления по делам России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает Bloomberg.
На протяжение долгого времени Грин считался главным специалистом по России в аппарате Белого дома. Он был одним из организаторов встречи президентов Байдена и Путина в Женеве в 2021 году.
В общей сложности на различных постах в Белом доме Грин проработал более 30 лет. На данный момент неизвестно, кто займет его место в американской администрации.
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