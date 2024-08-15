Певец Григорий Лепс придумал, как помочь жителям Курской области

Певец Григорий Лепс рассказал, что он намерен предпринять, чтобы помочь жителям Курской области.
Григорий Лепс записал видео в "Инстаграме"*. Как кадрах исполнитель хита "Рюмка водки на столе" рассказал, что собирается заняться благотворительностью с целью помочь населению Курской и Белгородских областей.
"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", — объяснил народный артист России.
Ранее шоумен Максим Галкин** упрекнул "обласканных Кремлём" артистов в том, что они не обращают внимания на страдания жителей приграничных с Украиной регионов.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан МИнюстом РФ иностранным агентом
Законопроект о запрете УПЦ на Украине рассмотрят на следующей неделе
Верховная рада Украины планирует на следующей неделе рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны, передает агентство УНН
БелТА: Россия окажет военную поддержку Белоруссии при нападении - Лукашенко
Россия введет свои войска в Белоруссию для оказания военной поддержки в случае нападения на территорию республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Юрия Лозу возмутило подорожание продуктов и прочих товаров в России
Певец Юрий Лоза отреагировал на новости о скором подорожании продуктов питания в России.
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.