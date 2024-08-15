Певец Григорий Лепс придумал, как помочь жителям Курской области

Певец Григорий Лепс рассказал, что он намерен предпринять, чтобы помочь жителям Курской области.

Григорий Лепс записал видео в "Инстаграме"*. Как кадрах исполнитель хита "Рюмка водки на столе" рассказал, что собирается заняться благотворительностью с целью помочь населению Курской и Белгородских областей.

"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", — объяснил народный артист России.

Ранее шоумен Максим Галкин** упрекнул "обласканных Кремлём" артистов в том, что они не обращают внимания на страдания жителей приграничных с Украиной регионов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** признан МИнюстом РФ иностранным агентом