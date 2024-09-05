Греф считает что пик перегрева экономики России преодолён

Пик перегрева отечественной экономики преодолён, но говорить о его завершении пока не стоит, сообщил руководитель ПАО Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

"В настоящий момент мы наблюдаем стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики. Данные факторы свидетельствуют о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены", — констатирует банкир.

На этом фоне эксперты Центрального банка России на основе показателей последних двух летних месяцев что есть предпосылки для постепенного уменьшения перегрева. Одним из базовых индикаторов аналитики обозначили замедление потребления домохозяйств и уменьшение роста розничного кредитования (за минусом автокредитов).

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