Гражданство Чехии дадут лишь после отказа от российского

В Чехии хотят давать гражданство республики лишь после отказа от российского

В правительстве Чешской республики рассматривают вариант предоставления гражданство россиянам лишь после того, как потенциальные репатрианты откажутся от российского паспорта, дабы снизить риски безопасности, сообщает издание Blesk.

"В нынешних реалиях считаю это необходимым с позиции укрепления внутренней безопасности Чехии. Ситуация с безопасностью обязывает нас реагировать на увеличившееся число обращений со стороны россиян о предоставлении им гражданства", — заявил министр внутренних дел Чешской республики Вит Ракушан.

Исключением могут стать желающие получить убежище от преследования и другие особые случаи. По оценке члена парламентского комитета безопасности Мартина Экснера, РФ демонстрирует агрессию по отношению к Чехии, а значит недопустима ситуация, в которой россияне будут вступать в чешское гражданство и все связанные с ним права. Он уточнил, что важна лояльность мигрантов из России властям Чехии.

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