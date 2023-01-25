Находящийся в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на удалении более 900 километров. Об этом сообщило Минобороны.
"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" применил гиперзвуковое оружие способом компьютерного моделирования", — говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, при выполнении электронного пуска экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий. Основная задача фрегата под командованием Олега Гладкова — обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.
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