Google останавливает использование облачного сервиса BigQuery в России, но продолжает поддержку Google Cloud и Workspace

Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
В Softline уточнили, что другие облачные сервисы компании, такие как Google Workspace (включающий электронную почту и приложения Docs, Sheets, Slides, Drive) и Google Cloud, продолжат функционировать.
BigQuery представляет собой платформу, предназначенную для хранения и анализа объемных данных, поддерживающую технологии искусственного интеллекта.
Кроме того, 12 августа стало известно о прекращении работы сервиса контекстной рекламы Google AdSense в России, в результате чего все российские учетные записи будут деактивированы.
Также пользователи сталкиваются с проблемами, связанными с видеохостингом YouTube, который нередко не открывается, и возникают трудности при загрузке видео. Причиной этих проблем власти называют остановку обслуживания серверов, что ухудшает качество работы сервиса. Тем не менее, в Google утверждают, что эти сложности не вызваны действиями компании.
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