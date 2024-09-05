Руководитель ключевого финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг обратился вк соотечественникам с просьбой трудиться усерднее, чтобы вывести из кризиса экономику государства, пишет агентство Bloomberg.
"Давайте просто вернемся к тому, чтобы работать так же усердно, как в среднем трудятся по всему европейскому союзу", — призвал банкир сограждан в рамках конференции во Франкфурте.
По информации бизнесмена граждане евросоюза работают в среднем порядка 34 часов еженедельно, при этом на территории Германии труду местные жители уделяют лишь 28 часов в неделю, что явно недостаточно.
На этом фоне, по словам руководителя немецкого Института экономических исследований Клеменса Фюста, экономика ФРГ очутилась в стагнации и находится в сложном положении на протяжении ряда лет, это уже начало сказываться на кредитно-финансовых учреждениях Германии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kidfly182 (Attribution-Share Alike 4.0)
Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина
Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина. Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.
МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень. Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс.
Спрос на школьных репетиторов в РФ подскочил на 18% в течении года
В течении года существенно вырос спрос на онлайн-учёбу с репетиторами. Суммарно речь идёт об увеличении востребованности данного вида услуг на 18%, при этом эта опция сейчас актуальна почти для 16% российских школьников, приводят оперативные данные аналитики сервиса "Авито Услуги".
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.