Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Руководитель Deutsche Bank просит немцев трудиться усерднее
  1. Главная
  2. Мир

Глава Deutsche Bank предложил соотечественникам работать усерднее

Руководитель Deutsche Bank просит немцев трудиться усерднее

Руководитель ключевого финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг обратился вк соотечественникам с просьбой трудиться усерднее, чтобы вывести из кризиса экономику государства, пишет агентство Bloomberg.

"Давайте просто вернемся к тому, чтобы работать так же усердно, как в среднем трудятся по всему европейскому союзу", — призвал банкир сограждан в рамках конференции во Франкфурте.

По информации бизнесмена граждане евросоюза работают в среднем порядка 34 часов еженедельно, при этом на территории Германии труду местные жители уделяют лишь 28 часов в неделю, что явно недостаточно.

На этом фоне, по словам руководителя немецкого Института экономических исследований Клеменса Фюста, экономика ФРГ очутилась в стагнации и находится в сложном положении на протяжении ряда лет, это уже начало сказываться на кредитно-финансовых учреждениях Германии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kidfly182 (Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина

Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина

Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина. Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.

Читать полностью
МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ

МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень. Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс.

Читать полностью

Общество

Спрос на школьных репетиторов в РФ подскочил на 18% в течении года

Спрос на школьных репетиторов в РФ подскочил на 18% в течении года

В течении года существенно вырос спрос на онлайн-учёбу с репетиторами. Суммарно речь идёт об увеличении востребованности данного вида услуг на 18%, при этом эта опция сейчас актуальна почти для 16% российских школьников, приводят оперативные данные аналитики сервиса "Авито Услуги".

Читать полностью
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР

Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Читать полностью

Новости