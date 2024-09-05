Глава Deutsche Bank предложил соотечественникам работать усерднее

Руководитель ключевого финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг обратился вк соотечественникам с просьбой трудиться усерднее, чтобы вывести из кризиса экономику государства, пишет агентство Bloomberg.

"Давайте просто вернемся к тому, чтобы работать так же усердно, как в среднем трудятся по всему европейскому союзу", — призвал банкир сограждан в рамках конференции во Франкфурте.

По информации бизнесмена граждане евросоюза работают в среднем порядка 34 часов еженедельно, при этом на территории Германии труду местные жители уделяют лишь 28 часов в неделю, что явно недостаточно.

На этом фоне, по словам руководителя немецкого Института экономических исследований Клеменса Фюста, экономика ФРГ очутилась в стагнации и находится в сложном положении на протяжении ряда лет, это уже начало сказываться на кредитно-финансовых учреждениях Германии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Kidfly182 (Attribution-Share Alike 4.0)