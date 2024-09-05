Игорь Краснов заявил об амнистии для недобросовестных поставщиков

Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициирует амнистию предпринимателей, оказавшихся в перечне недобросовестных поставщиков за нарушения условий госконтрактов. Обязательной вводной для этого будет доказательство непреднамеренности срыва договорных обязательств, заявлено на полях Восточного экономического форума.
"В условиях турбулентности мировой экономики, нарушения сформированных ранее цепочек поставок и финансовых расчетов сотни хозяйствующих структур не смогли должным образом выполнить свои обязательства перед государственными заказчиками", — констатировал глава надзорного ведомства.
При этом продолжительный период многие из указанных предпринимателей сформировали "безупречную репутацию, не раз доказывая всем свою состоятельность", особо отметил генерал Игорь Краснов.
По мнению генпрокурора, потенциал данных организаций важной составляющей для созидания экономики и рынка труда.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Ченг С. Янг (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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