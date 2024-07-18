Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.07.2024 : 88,0872
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.07.2024 : 96,3046
Жена Владимира Познера не подтверждает данные о госпитализации супруга
  1. Главная
  2. Страна

Жена Владимира Познера не подтверждает данные о госпитализации супруга

Жена тележурналиста Владимира Познера Надежда Соловьева назвала враньём распространяемую в некоторых СМИ информацию о якобы госпитализации мэтра отечественного ТВ с онкологическим заболеванием.

"Вранье! Он в полном порядке. В данный момент на международном семинаре в Стамбуле", - эмоционально дала отповедь охотникам за сенсациями женщина.

Накануне телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что Познер помещён в больницу, где ему поставили диагноз: злокачественная эпителиома кожи. Данные распространили и ряд других медийных площадок. Причем некоторые, без ссылки на первоисточник.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Рожков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Маск призвал Шольца прокомментировать заявление Хотца о покушении на Трампа

Маск призвал Шольца прокомментировать заявление Хотца о покушении на Трампа

Илон Маск в аккаунте в соцсети Х обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать речь немецкого комика Себастьяна Хотца. Ранее юморист опубликовал посты, в которых одобрял покушение на Дональда Трампа и даже смерть самого Маска.

Читать полностью
Фон дер Ляйен предложила построить единый воздушный щит Европы

Фон дер Ляйен предложила построить единый воздушный щит Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила амбициозную программу в случае своего повторного избрания на пост. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, она намерена трансформировать Европейский союз в оборонное объединение и создать единую систему противовоздушной обороны для всего региона.

Читать полностью

Общество

NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением

NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением

В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.

Читать полностью
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном

Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном

В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.

Читать полностью

Новости