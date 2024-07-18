Жена тележурналиста Владимира Познера Надежда Соловьева назвала враньём распространяемую в некоторых СМИ информацию о якобы госпитализации мэтра отечественного ТВ с онкологическим заболеванием.
"Вранье! Он в полном порядке. В данный момент на международном семинаре в Стамбуле", - эмоционально дала отповедь охотникам за сенсациями женщина.
Накануне телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что Познер помещён в больницу, где ему поставили диагноз: злокачественная эпителиома кожи. Данные распространили и ряд других медийных площадок. Причем некоторые, без ссылки на первоисточник.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Рожков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Маск призвал Шольца прокомментировать заявление Хотца о покушении на Трампа
Илон Маск в аккаунте в соцсети Х обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать речь немецкого комика Себастьяна Хотца. Ранее юморист опубликовал посты, в которых одобрял покушение на Дональда Трампа и даже смерть самого Маска.
Фон дер Ляйен предложила построить единый воздушный щит Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила амбициозную программу в случае своего повторного избрания на пост. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, она намерена трансформировать Европейский союз в оборонное объединение и создать единую систему противовоздушной обороны для всего региона.
NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.