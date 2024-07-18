Жена тележурналиста Владимира Познера Надежда Соловьева назвала враньём распространяемую в некоторых СМИ информацию о якобы госпитализации мэтра отечественного ТВ с онкологическим заболеванием.

"Вранье! Он в полном порядке. В данный момент на международном семинаре в Стамбуле", - эмоционально дала отповедь охотникам за сенсациями женщина.

Накануне телеграм-канал Mash опубликовал информацию, что Познер помещён в больницу, где ему поставили диагноз: злокачественная эпителиома кожи. Данные распространили и ряд других медийных площадок. Причем некоторые, без ссылки на первоисточник.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Рожков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)