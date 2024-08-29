В семье Кеннеди возник конфликт из-за поддержки Трампа

Поддержка племянником Джона Кеннеди кандидатуры республиканца Дональда Трампа привела к серьёзному конфликту в семье политика. Его супруга, жена, которая всю жизнь была ярой сторонницей демократов, высказалась резко против решения мужа перейти в стан партии оппонентов.

«Она всю жизнь была демократом, и мысль о том, что я поддержу Дональда Трампа, была, как я уже сказал, чем-то, чего она никогда не могла себе представить, чем-то, чего она никогда в жизни не хотела», - поделился кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший реакцией своей второй половины, актрисы Шерил Хайнс.

Напомним, политик из одной из самых известных демократических династий Америки сообщил о выходе из гонки 20 августа. Он пошел на сделку с Трампом, и договорился что поддержит его, а взамен получит должность в его администрации.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)