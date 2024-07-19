Кашель и хрипота у заболевшего коронавирусом президента США Джо Байдена за последний день значительно ослабли, однако все еще присутствуют, сообщает лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

Джо Байден заразился коронавирусом на этой неделе и с тех пор находится в изоляции. Из-за заболевания ему пришлось отменить запланированное выступление в Лас-Вегасе на одной из конференций.

"Сегодня утром Президент Байден принял четвертую дозу препарата Paxlovid. Однако слабый, сухой кашель и хриплый голос по-прежнему остаются его основными симптомами, но с вчерашнего дня они значительно улучшились. Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются в пределах нормы", — подчеркивается в заключении врача.

Не смотря на болезнь Джо Байден заявил, что планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе в борьбе за повторное избрание на пост президента США.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)