Газпром нарастил перекачку газа в Европу через курскую Суджу

Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.
Сегодня газ в объеме 39,6 млн куб. м в сутки штатно идёт европейским потребителям. Накануне, 9 августа, этот показатель зафиксирован на уровне 38,5 млн куб. м в сутки. Топливо направляется в государства Евросоюза через территорию Украины.
Ранее стало известно, что бежевые цены на ресурс существенно выросли, на фоне событий в приграничном регионе России.
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