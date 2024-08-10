Газпром нарастил перекачку газа в Европу через курскую Суджу

Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа

Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.

Сегодня газ в объеме 39,6 млн куб. м в сутки штатно идёт европейским потребителям. Накануне, 9 августа, этот показатель зафиксирован на уровне 38,5 млн куб. м в сутки. Топливо направляется в государства Евросоюза через территорию Украины.

Ранее стало известно, что бежевые цены на ресурс существенно выросли, на фоне событий в приграничном регионе России.

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