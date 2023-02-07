"Газпром-Медиа Холдинг" после незаконной блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube не видит смысла строить деловые отношения с Google, который "в одностороннем порядке их расторгает", заявила пресс-служба холдинга.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube. Теперь телеканалы будут публиковать видеоматериал на RuTube, в котором больше уверены.

"Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов", — заключается в сообщении холдинга.

Добавим, что в марте прошлого года в связи с незаконной блокировкой каналов "Газпром-Медиа Холдинг" инициировало судебные процессы, которые ни к чему не привели.