"Газпром-Медиа Холдинг" после незаконной блокировки каналов ТНТ и НТВ на YouTube не видит смысла строить деловые отношения с Google, который "в одностороннем порядке их расторгает", заявила пресс-служба холдинга.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля проекты "Газпром-Медиа Холдинга" прекратили выкладывать контент на YouTube. Теперь телеканалы будут публиковать видеоматериал на RuTube, в котором больше уверены.
"Напоминаем, что RuTube всего за год утроил свою аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации, что делает его привлекательным не только для наших активов", — заключается в сообщении холдинга.
Добавим, что в марте прошлого года в связи с незаконной блокировкой каналов "Газпром-Медиа Холдинг" инициировало судебные процессы, которые ни к чему не привели.
МЧС отправит в Турцию самолёт Бе-200 для тушения пожара в порту Искендеруна
Турецкая сторона обратилась за помощью к России, так как огонь охватывает всё большую территорию. Самолёт-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара.
Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании
На ВНС будут утверждать важные направления внутренней и внешней политики, концепцию нацбезопасности, военную доктрину и другие не менее значимые вопросы государства.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.