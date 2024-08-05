Олег Газманов заявил, что на его концерте в Сочи произошло чудо: "Кто это может объяснить?"

Олег Газманов рассказал о произошедшем на его концерте в Сочи чуде

Народный артист России Олег Газманов эмоционально рассказал о необычном происшествии на его концерте в Сочи.

Олег Газманов опубликовал в "Инстаграме"* забавные кадры с ёжиком, который бегал по сцене.

73-летий певец поблагодарил свою команду за проведённое выступление в Краснодарском крае. Он назвал свой концерт чудесным.

"Чудесный потому, что чудо случилось, когда увидели, что на сцене зала "Фестивальный" откуда-то появился ёжик и спокойно ходил сзади нас", — объяснил звезда.

Газманов объяснил, что зверёк потом скрылся с глаз публики.

"Кто это может объяснить?" — написал под кадрами впечатлённый произошедшим событием артист.

Фото: соцсети

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