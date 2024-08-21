Гарик Харламов исчерпывающе охарактеризовал хейтеров

Известный российский комик Гарик Харламов уже 20 лет является резидентом Comedy Club и параллельно снимается в фильмах и реализует собственные проекты. Несмотря на его многолетний успех и признание, он по-прежнему сталкивается с множеством негативных отзывов и хейта.
Харламов признается, что его часто критикуют, включая личные нападки и негативные комментарии к его выступлениям в интернете. Однако он научился относиться к этому спокойно, считая, что критики просто так устроены. Интересно, что основной хейт часто исходит не от целевой аудитории Comedy Club, так как программа нацелена на взрослую аудиторию, а не на молодежь, сообщает РБК.
Недавно Харламов стал креативным продюсером Comedy Club и анонсировал значительные изменения в шоу. Он отметил, что большое количество людей и телевизионные софиты портят атмосферу вечера, из-за чего юмор теряет свою остроту. В связи с этим планируется изменить все, от декораций до состава резидентов, чтобы вернуть шоу ту атмосферу, которую он считает важной.
"Comedy Club" — юмористическое телешоу производства Comedy Club Production, выходящее на ТНТ с 23 апреля 2005 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail Popov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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