Гарик Харламов отреагировал на новость о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белую фотографию президента Клуба весёлых и находчивых.
"Ушёл из жизни А. В. Масляков. Спасибо Вам за всё", — написал юморист под снимком.
Гарик Харламов играл в КВН в команде "Незолотая молодежь". У комика непросто складывались отношения с Масляковым.
Александр Васильевич не терпел, чтобы квнщики участвовали в других ТВ-проектах. Изгнание Гарика Харламова из КВН положило началом его головокружительной карьеры в Comedy Club.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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