Гарик Харламов намекнул на беременность супруги, актрисы Катерины Ковальчук

Юморист Гарик Харламов дал повод для слухов о беременности жены, актрисы Катерины Ковальчук.
Гарик Харламов намекнул на беременность жены. Звезда Comedy Club опубликовал в "Инстаграме"* видео, сгенерированное нейросетью. На кадрах бульдог с большим пузом стоит перед прилавком с клубникой.
"Сходил в магаз, …. (удивился) с цен на клубнику!" — написал под видео юморист.
Подписчики увидели в том, что Гарик Харламов закупается клубникой намёк на то, что его жена Катерина Ковальчук ждёт ребёнка.
"Она уже беременна";
"Только с цен на клубнику?"
"В смысле? Это тебе около трёх секунд поработать", — писали фолловеры под постом комика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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