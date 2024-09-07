Гарик Харламов намекнул на беременность супруги, актрисы Катерины Ковальчук

Юморист Гарик Харламов дал повод для слухов о беременности жены, актрисы Катерины Ковальчук.

Гарик Харламов намекнул на беременность жены. Звезда Comedy Club опубликовал в "Инстаграме"* видео, сгенерированное нейросетью. На кадрах бульдог с большим пузом стоит перед прилавком с клубникой.

"Сходил в магаз, …. (удивился) с цен на клубнику!" — написал под видео юморист.

Подписчики увидели в том, что Гарик Харламов закупается клубникой намёк на то, что его жена Катерина Ковальчук ждёт ребёнка.

"Она уже беременна"; "Только с цен на клубнику?" "В смысле? Это тебе около трёх секунд поработать", — писали фолловеры под постом комика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской