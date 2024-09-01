Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Кушанашвили напомнил Гарику Харламову, что это он его устроил на ТВ: "Он был нищим"

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.

Отар Кушанашвили обратил внимание на слова звезды Comedy Club Гарика Харламова, который заявил, что равнодушно относится к большим гонорарам.

Журналист считает, что такое лёгкое отношение к финансам у комика продиктовано тем, что Харламов хорошо обеспечен. Только богатство, по словам Отара, помогает комику не обращать внимания на суммы гонорара.

"Когда он был нищим и работал первый год на ТВ, куда я его устроил, он не был так высокомерен по отношению к деньгам", — высмеял позицию юмориста телеведущий.

Кушанашвили напомнил, что деньги являются главным условием свободы.

Мир

Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix

Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix "Фамагуста" о событиях 1974-го

МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.

Читать полностью
Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Тюрингии и Саксонии болезненны

Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Тюрингии и Саксонии болезненны

Министр финансов ФРГ и лидер Свободных демократов Кристиан Линднер огорчён результатами региональных выборов в Саксонии и Тюрингии.

Читать полностью

Общество

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову

Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.

Читать полностью

Новости