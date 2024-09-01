Кушанашвили напомнил Гарику Харламову, что это он его устроил на ТВ: "Он был нищим"

Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.

Отар Кушанашвили обратил внимание на слова звезды Comedy Club Гарика Харламова, который заявил, что равнодушно относится к большим гонорарам.

Журналист считает, что такое лёгкое отношение к финансам у комика продиктовано тем, что Харламов хорошо обеспечен. Только богатство, по словам Отара, помогает комику не обращать внимания на суммы гонорара.

"Когда он был нищим и работал первый год на ТВ, куда я его устроил, он не был так высокомерен по отношению к деньгам", — высмеял позицию юмориста телеведущий.

Кушанашвили напомнил, что деньги являются главным условием свободы.